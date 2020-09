Temptation Island ha un problema con il sessismo

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ci voleva quest’ultima edizione dicondotta da Alessia Marcuzzi per farci capire che il dibattito più acceso da qui a Natale non sarà l’esito del referendum sul taglio dei parlamentari, non sarà la pensione di Al Bano, o le divisioni sul Recovery fund e nemmeno la solita tiritera sulla crisi di governo perennemente dietro l’angolo. No. Dopo la prima puntata della nuova infornata di coppie che lo staff di Maria De Filippi va appositamente a pescare fra quelle esistenze subumane che hanno il preciso obiettivo di avvelenarci le nottate e i risvegli, d’ora in avanti al centro dei discorsi del Paese Italia, anno 2020, non può che esserci il ‘Davide-pensiero’, a occhio e croce anno 10 avanti Cristo. Quando sembrava di aver toccato ampiamente il fondo con le stagioni precedenti e ...