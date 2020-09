Omicidio di Olginate: l'assassino resta in fuga (Di giovedì 17 settembre 2020) Olginate, Lecco,, 17 settembre 2020 - È svanito nel nulla come uno spettro Stefano "Stefanino" Valsecchi , il 48enne di Calolziocorte che nel primo pomeriggio di domenica ha freddato a colpi di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 17 settembre 2020), Lecco,, 17 settembre 2020 - È svanito nel nulla come uno spettro Stefano "Stefanino" Valsecchi , il 48enne di Calolziocorte che nel primo pomeriggio di domenica ha freddato a colpi di ...

Notiziedi_it : Caccia al killer di Olginate: l’omicidio per vendetta, poi la fuga su una moto - infoitinterno : Caccia al killer di Olginate: l'omicidio per vendetta, poi la fuga su una moto - MilanoSpia : Caccia al killer di Olginate: l’omicidio per vendetta, poi la fuga su una moto - Notiziedi_it : Caccia al killer di Olginate: l’omicidio per vendetta, poi la fuga su una moto - TgrRai : Omicidio di Olginate, #Lecco: i @_Carabinieri_ ipotizzano che la sparatoria di ieri sia stata un agguato per vendic… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Olginate Omicidio di Olginate: l’assassino resta in fuga IL GIORNO Omicidio di Olginate: l’assassino resta in fuga

Olginate (Lecco), 17 settembre 2020 - È svanito nel nulla come uno spettro Stefano “Stefanino“ Valsecchi, il 48enne di Calolziocorte che nel primo pomeriggio di domenica ha freddato a colpi di pistola ...

Il killer di Olginate non si trova

Stefano Valsecchi è ancora un fantasma. Non si è costituito alle autorità, così come auspicava l’avvocato di famiglia Marcello Perillo, che ieri è stato ufficialmente nominato difensore del presunto a ...

CONTINUA LA CACCIA ALL’UOMO

Controlli serrati in tutta la provincia, e non solo, per cercare di fermare l’autore dell’assassinio di Salvatore De Fazio, 47 anni di Olginate, e del ferimento del fratello Alfredo, 50 anni. Il fatto ...

Olginate (Lecco), 17 settembre 2020 - È svanito nel nulla come uno spettro Stefano “Stefanino“ Valsecchi, il 48enne di Calolziocorte che nel primo pomeriggio di domenica ha freddato a colpi di pistola ...Stefano Valsecchi è ancora un fantasma. Non si è costituito alle autorità, così come auspicava l’avvocato di famiglia Marcello Perillo, che ieri è stato ufficialmente nominato difensore del presunto a ...Controlli serrati in tutta la provincia, e non solo, per cercare di fermare l’autore dell’assassinio di Salvatore De Fazio, 47 anni di Olginate, e del ferimento del fratello Alfredo, 50 anni. Il fatto ...