Messico, industria: commessa da 3,3 milioni per Officine Mtm (Di giovedì 17 settembre 2020) Sace e Simest, che insieme costituiscono il Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo Cdp, hanno sostenuto con Banca Generali la crescita delle esportazioni della veneta Officine M.T.M., attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di tubi elettrosaldati in acciaio e leghe di alluminio. L’azione sinergica di Sace, Simest e Banca Generali ha consentito a Officine M.T.M. di offrire ad un cliente spagnolo una dilazione di pagamento a 5 anni a un tasso d’interesse fortemente competitivo, aggiudicandosi in tal modo una commessa di 3,3 milioni di euro relativa alla fornitura di un impianto automatizzato per la produzione di tubi in acciaio elettrosaldato per il settore automotive installato in Messico. Ciò è stato possibile, da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020) Sace e Simest, che insieme costituiscono il Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo Cdp, hanno sostenuto con Banca Generali la crescita delle esportazioni della venetaM.T.M., attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di tubi elettrosaldati in acciaio e leghe di alluminio. L’azione sinergica di Sace, Simest e Banca Generali ha consentito aM.T.M. di offrire ad un cliente spagnolo una dilazione di pagamento a 5 anni a un tasso d’interesse fortemente competitivo, aggiudicandosi in tal modo unadi 3,3di euro relativa alla fornitura di un impianto automatizzato per la produzione di tubi in acciaio elettrosaldato per il settore automotive installato in. Ciò è stato possibile, da ...

RobotConsumer : RT @hannoverfairsIT: Partecipa a #ITM2020, la fiera leader per #industria40 in Messico ???? e anticipa il futuro! Il prossimo appuntamento sa… - hannoverfairsIT : Partecipa a #ITM2020, la fiera leader per #industria40 in Messico ???? e anticipa il futuro! Il prossimo appuntamento… - Il_Negro_ : @StefaniaCarini @simonasiri E questo so', n'industria che annaspa e se rivolge fuori (Corea, Messico, etc.) pe' cap… -