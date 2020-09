Flavia Vento, cos’è accaduto dopo l’addio al GF Vip: “Non è tornata a casa” (Di giovedì 17 settembre 2020) A gran sorpresa (ma non troppo visto che è nota per iniziare i reality e non concluderli), Flavia Vento ha scelto di troncare la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 poche ore dopo aver messo piede nella Casa più spiata d’Italia. Motivo? Troppo grande la nostalgia per i suoi cani. La decisione ha sollevato … L'articolo Flavia Vento, cos’è accaduto dopo l’addio al GF Vip: “Non è tornata a casa” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 17 settembre 2020) A gran sorpresa (ma non troppo visto che è nota per iniziare i reality e non concluderli),ha scelto di troncare la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 poche oreaver messo piede nella Casa più spiata d’Italia. Motivo? Troppo grande la nostalgia per i suoi cani. La decisione ha sollevato … L'articolo, cos’èl’addio al GF Vip: “Non èa casa” proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - Andre_RSM : RT @FiIoss: FLAVIA VENTO BLOCCATA IN HOTEL E ANCORA NON HA RAGGIUNTO I SUOI CANI?????? #GFVIP - Iperborea_ : Flavia Vento ha fatto una stories in cui finalmente mostra di essere riuscita a riabbracciare i suoi cani. La ship… - alexandraava98 : RT @trashtvstellare: Flavia Vento è tornata finalmente dai suoi cani!?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento Flavia Vento, tutte le bizzarrie : dai 34 voti presi alle regionali alle dichiarazioni sugli alieni Corriere della Sera Grande Fratello Vip: quanto guadagnano i concorrenti?

Se anche voi mentre andava in onda la prima puntata del Grande Fratello vi siete chiesti quando guadagnano i concorrenti per partecipare al programma continuate a leggere! Ovviamente per entrare nella ...

GfVip, Flavia Vento lascia la casa in lacrime: "Mi mancano i cani"

Dopo sole 24 ore di permanenza, Flavia Vento lascia la casa del Gf Vip. La showgirl, valigia in mano, ha salutato quelli che sono stati, per appena un giorno, i suoi compagni di viaggio, quindi l'addi ...

GF Vip, Flavia Vento piange in hotel: non ha ancora visto i cani “Sente che sono disperati…”, retroscena

Flavia Vento ha lasciato la Casa del Grande Fratello VIP dopo appena 24 ore dal suo ingresso, disperata per i suoi cani fuori senza di lei. La showgirl è convinta che nessuno si occupi di loro: come s ...

Se anche voi mentre andava in onda la prima puntata del Grande Fratello vi siete chiesti quando guadagnano i concorrenti per partecipare al programma continuate a leggere! Ovviamente per entrare nella ...Dopo sole 24 ore di permanenza, Flavia Vento lascia la casa del Gf Vip. La showgirl, valigia in mano, ha salutato quelli che sono stati, per appena un giorno, i suoi compagni di viaggio, quindi l'addi ...Flavia Vento ha lasciato la Casa del Grande Fratello VIP dopo appena 24 ore dal suo ingresso, disperata per i suoi cani fuori senza di lei. La showgirl è convinta che nessuno si occupi di loro: come s ...