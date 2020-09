Codice della strada - Gli adesivi sulla targa sono vietati (Di giovedì 17 settembre 2020) Sarà forse capitato anche a voi di notare, magari sulla vettura ferma davanti al semaforo o in una coda, un adesivo sulla targa che con la targa non c'entra nulla. Non la sigla della provincia o lanno di immatricolazione, ma cuoricini, orsacchiotti, lo stemma della squadra preferita, la mela della Apple e persino la pubblicità di officine e carrozzerie: la fantasia sembra non avere confini. Ci sono addirittura siti web che vendono vignette fatte apposta per essere appiccicate proprio sulla targa. Un tocco di fantasia e di personalizzazione? Certo, peccato che sia vietato.La multa è bassa, ma esiste. Il comma 10 dellart. 100 del Codice della ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 17 settembre 2020) Sarà forse capitato anche a voi di notare, magarivettura ferma davanti al semaforo o in una coda, un adesivoche con lanon c'entra nulla. Non la siglaprovincia o lanno di immatricolazione, ma cuoricini, orsacchiotti, lo stemmasquadra preferita, la melaApple e persino la pubblicità di officine e carrozzerie: la fantasia sembra non avere confini. Ciaddirittura siti web che vendono vignette fatte apposta per essere appiccicate proprio. Un tocco di fantasia e di personalizzazione? Certo, peccato che sia vietato.La multa è bassa, ma esiste. Il comma 10rt. 100 del...

ROMA – Un nuovo passo avanti nel campo della guida autonoma arriva da uno studio dei ricercatori ... sulla strada si comportino in modo responsabile osservando le norme del Codice della strada. I ...

Blitz a Latina, gli affari dell’imprenditore e i legami con il clan Di Silvio e una famiglia riconducibile alla ‘ndrangheta

Estorsione, riciclaggio e tentata truffa sui fondi europei. Gli affari di Luciano Iannotta, imprenditore pontino leader della Confartigianato locale e presidente del Terracina Calcio, secondo gli inqu ...

Monopattini elettrici selvaggi, Sala: “Prima di aumentare la flotta voglio vedere un miglioramento”

Beppe Sala commenta le oltre 350 sanzioni agli utenti dei monopattini elettrici a Milano in appena due mesi avvertendo che se non ci sarà “un chiaro miglioramento delle modalità di utilizzo”, non verr ...

