Vidal-Inter, un ritardo che non preoccupa: ecco cosa sta succedendo

Da diversi giorni ormai si dà per fatto l'arrivo di Arturo Vidal all'Inter. Il cileno è pronto a riabbracciare Antonio Conte ma ci sono dei leggeri ritardi che preoccupano i tifosi nerazzurri. La dirigenza, invece, è tranquilla perché dietro le quinte dell'affare c'è una spiegazione semplice e chiara. L'accordo tra Inter e Barcellona è totale e la dirigenza nerazzurra vuole cedere un giocatore prima di prendere Vidal ufficialmente. Quel giocatore da giorni è stato individuato in Diego Godin, in contatto costante tra i suoi avvocati e il Cagliari per sbloccare un'altra operazione delicata sulle cifre che l'Inter dovrebbe comunque parzialmente garantire all'uruguaiano per il ...

