Nazionale | Mancini | “Agli Europei per vincere | partiremo per vincere”

"Sarò contento se noi vinceremo l'Europeo. Noi siamo l'Italia, quindi l'Italia deve partire sempre per vincere, anche quando magari all'inizio non è tra le favorite. Per quello che è la nostra storia, dobbiamo partire per vincere". Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, in un'intervista ai microfoni del TGPoste, il telegiornale di Poste Italiane. Mancini si è detto fiducioso sul pieno recupero di Zaniolo: "Ho parlato con lui qualche giorno fa, sta bene, è stato operato – ha proseguito Mancini – l'operazione è andata bene, quindi la speranza è di rivederlo al più presto, ma con calma, perché ...

