Positiva al Covid, viola la quarantena e va a divertirsi in bar e pub: decine di contagiati (Di martedì 15 settembre 2020) Sapeva di essere Positiva al Covid, ma ha deciso di andare comunque prima al lavoro e poi in giro per pub e locali anziché restare a casa in quarantena come prevede la legge: così ha contagiato decine di persone. È quanto ha fatto una ragazza americana di 26 anni residente in Germania, nella città di Garmisch Partenkirchen, ora indagata dalla Procura di Monaco di Baviera: la giovane, che lavora come cameriera in un hotel delle forze armate statunitensi. La donna è accusata di lesioni fisiche dovute a negligenza, come hanno fatto sapere fonti investigative ai media tedeschi: ha continuato a lavorare ed ha girato bar e pub pur avendo il coronavirus con sintomi. Dalle indagini è emerso che potrebbe aver contagiato almeno 22 ospiti dell’hotel dove lavora, più molte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Sapeva di essereal, ma ha deciso di andare comunque prima al lavoro e poi in giro per pub e locali anziché restare a casa income prevede la legge: così ha contagiatodi persone. È quanto ha fatto una ragazza americana di 26 anni residente in Germania, nella città di Garmisch Partenkirchen, ora indagata dalla Procura di Monaco di Baviera: la giovane, che lavora come cameriera in un hotel delle forze armate statunitensi. La donna è accusata di lesioni fisiche dovute a negligenza, come hanno fatto sapere fonti investigative ai media tedeschi: ha continuato a lavorare ed ha girato bar e pub pur avendo il coronavirus con sintomi. Dalle indagini è emerso che potrebbe aver contagiato almeno 22 ospiti dell’hotel dove lavora, più molte ...

