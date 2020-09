NBA 2K21 | tutte le novità del primo aggiornamento

Leggi su tuttotek

(Di martedì 15 settembre 2020) A meno di due settimane dal lancio, è già disponibile ilgratuito per NBAe 2K Sports ha rilasciato tutta la patch note tramite comunicato stampa Sono passate circa due settimane dal lancio di NBAe il titolo ha già fatto parlare di sé, nel bene e nel male. Sebbene sia ancora il solo e unico punto di riferimento ad alto budget per gli appassionati di basket, il titolo di 2K Sports ha quest’anno fatto discutere per alcune criticità. In particolar modo, gli appassionati non hanno particolarmente apprezzato il sistema di tiro, definito impreciso e completamente devoto al caso. Un errore, insomma, che l’azienda non ha potuto far altro che ammettere, correndo ai ripari con una patch che l’ha sensibilmente migliorato e di cui vi abbiamo ...