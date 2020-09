Gli anziani discriminati e 'bullizzati' per l'età vivono 7 anni in meno (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - In termini tecnici si chiama ageismo e indica la discriminazione nei confronti di una persona in base alla sua età, in particolare verso gli anziani. Un fenomeno sempre più diffuso e comune che, a differenza di sessismo e razzismo, non è punito dalla legge. Secondo uno studio condotto a livello europeo, il 28% degli anziani ha riferito episodi di intolleranza addirittura più di coloro che subiscono atti di sessismo (22%) e razzismo (12%). In uno dei settori che riguarda gli aspetti principali della vita della persona anziana, ossia quello della sanità, il 30% degli over-60 ha dichiarato di essere trattato in modo ingiusto a causa dell'età. Non senza conseguenze: secondo una ricerca riportata dalla Società francese di Gerontologia e Geriatria le ... Leggi su agi (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - In termini tecnici si chiama ageismo e indica la discriminazione nei confronti di una persona in base alla sua;, in particolare verso gli. Un fenomeno sempre più diffuso e comune che, a differenza di sessismo e razzismo, non è punito dalla legge. Secondo uno studio condotto a livello europeo, il 28% degliha riferito episodi di intolleranza addirittura più di coloro che subiscono atti di sessismo (22%) e razzismo (12%). In uno dei settori che riguarda gli aspetti principali della vita della persona anziana, ossia quello della sanità, il 30% degli over-60 ha dichiarato di essere trattato in modo ingiusto a causa dell';. Non senza conseguenze: secondo una ricerca riportata dalla Soci; francese di Gerontologia e Geriatria le ...

SkyTG24 : Anziani, secondo gli esperti si sono dimezzate le cure per il cuore - ricpuglisi : Ma come! In Germania il tasso di mortalità per #Covid19 cala nel tempo per tutti gli intervalli di età. E il cal… - poliziadistato : Prendevano di mira gli anziani le due persone arrestate dalla #squadramobile di Vercelli. L'indagine partita dalle… - Eracle68 : Il risveglio ( tardivo ) nel villaggio sono gli anziani contadini che con la loro soddisfazione stanno vendemmiando anticipatamente. - Lukas95976035 : @massimobitonci @Simona53313767 i criminali vanno in galera o si eliminano....le ff.oo potranno fermare poi i cogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli anziani Covid, ecco perché gli anziani guariscono più di prima Il Messaggero Coronavirus: 43 casi a Palermo su 65 nuovi contagi in Sicilia, impennata di ricoveri

Sono 65 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, quattro in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Dei 65 sei sono migranti, tutti nell ...

Elezioni a Legnano, i candidati: ecco Simone Rigamonti

Quali sono le altre priorità? "Siamo una forza che guarda a dare equità sociale, abbiamo interesse a dare voce ai soggetti che voce non hanno mai avuto per debolezze, situazioni di disagio, disabilità ...

Tutte le idee per Vigevano candidati al primo round

Sabato sera l’incontro davanti a 200 persone con la mascherina e distanziate Divisi sulle cause della crisi: per Ceffa è colpa del Covid, per gli altri della Lega VIGEVANO Il presente di Vigevano non ...

Sono 65 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, quattro in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Dei 65 sei sono migranti, tutti nell ...Quali sono le altre priorità? "Siamo una forza che guarda a dare equità sociale, abbiamo interesse a dare voce ai soggetti che voce non hanno mai avuto per debolezze, situazioni di disagio, disabilità ...Sabato sera l’incontro davanti a 200 persone con la mascherina e distanziate Divisi sulle cause della crisi: per Ceffa è colpa del Covid, per gli altri della Lega VIGEVANO Il presente di Vigevano non ...