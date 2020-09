Bill Gates | “La pandemia finirà nel 2022”

(Di martedì 15 settembre 2020) “Sarà una stagione invernale molto complicata sul fronte della lotta al coronavirus“: è quello che assicura, fondatore di Microsoft a capo della fondazione che porta il suo nome insieme a quello della moglie Melinda, che è in prima linea nella lotta al coronavirus. Intervistato da La Stampa pronostica che i primi vaccini saranno pronti tra fine anno e inizio 2021, mentre lafinita solo nel 2022, ma intanto, quest’autunno, il nord del mondo rischia di vedere morire molte persone. “Dobbiamo fermare il virus, ma serve la collaborazione globale. Lavorare insieme per creare il vaccino, condurre i trial, produrlo, distribuirlo. L’accesso farà la differenza. Secondo gli studi dalla Northeastern University, se i primi due miliardi di dosi andranno solo ai Paesi ...

A dirlo, in un'intervista a La Stampa è Bill Gates che boccia la risposta americana alla pandemia, disastrosa, e avverte che l'autunno minaccia di riportarci ai drammi della primavera, se non ci ...Bill Gates svela quando la pandemia finirà davvero. Milioni di persone in più moriranno prima che la pandemia di Covid-19 sia finita. Questo è il severo messaggio di Bill Gates, co-fondatore di ...