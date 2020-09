This War of Mine diventa ufficialmente materiale didattico in tutte le scuole polacche (Di lunedì 14 settembre 2020) IIDEA, la Italian Interactive & Digital Entertainment Association, ha annunciato oggi l'arrivo, sulla piattaforma Game to Human, di un approfondimento esclusivo, dedicato all'utilizzo dei videogiochi nelle scuole e nell'ambito didattico.Questo, per promuovere in Italia un evento incredibile: in Polonia, il videogioco This War of Mine è stato ufficialmente inserito nel programma di studi delle scuole, come lettura educativa per i ragazzi dai 18 anni in su. "This War of Mine è ispirato all'assedio di Sarajevo degli anni Novanta, vede i civili come protagonisti. Nasce da un'idea del nostro amministratore delegato che dopo aver letto un'intervista a un sopravvissuto alla guerra a Mostar ha detto che avremmo potuto fare un gioco su questo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020) IIDEA, la Italian Interactive & Digital Entertainment Association, ha annunciato oggi l'arrivo, sulla piattaforma Game to Human, di un approfondimento esclusivo, dedicato all'utilizzo dei videogiochi nellee nell'ambito.Questo, per promuovere in Italia un evento incredibile: in Polonia, il videogiocoWar ofè statoinserito nel programma di studi delle, come lettura educativa per i ragazzi dai 18 anni in su. "War ofè ispirato all'assedio di Sarajevo degli anni Novanta, vede i civili come protagonisti. Nasce da un'idea del nostro amministratore delegato che dopo aver letto un'intervista a un sopravvissuto alla guerra a Mostar ha detto che avremmo potuto fare un gioco su questo ...

