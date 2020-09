Sindacati edili | a breve con Confapi nuovo Ccnl materiali da costruzione

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Labitalia) - Tre settori produttivi e 50mila lavoratori coinvolti. Sono i numeri di uncontratto collettivo nazionale di lavoro, che ne 'unifica' tre, e che dovrebbe essere sottoscritto a settembre, come annunciano idell'zia ad Adnkronos/Labitalia idell'zia Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl. Constiamo lavorando sull'accordo per unificare i contratti dei tre settori: cemento calce gesso, laterizi e manufatti, e lapidei, in unico contratto, ‘quello deida', che auspichiamo di firmare a", racconta ad Adnkronos/Labitalia, Vito Panzarella, segretario generale della FenealUil. Un tassello in più verso la riduzione dei contratti e la ...