Resta in carcere il fratello di Maria Paola, morta perché aveva scelto un amore inaccettato nella Caivano dello spaccio (Di lunedì 14 settembre 2020) "Non volevo ucciderla". E' quanto avrebbe detto durante l'interrogatorio in carcere Antonio Gaglione, fratello di Maria Paola, morta dopo essere stata 'speronata' sullo scooter dove viaggiava col ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 settembre 2020) "Non volevo ucciderla". E' quanto avrebbe detto durante l'interrogatorio inAntonio Gaglione,didopo essere stata 'speronata' sullo scooter dove viaggiava col ...

matteosalvinimi : Altro che libertà anticipata, sciopero della fame o trasferimenti, carcere a vita per questo assassino. - Ros08328276 : @mattinodinapoli Si ma resta in carcere, ovviamente con il permesso della magistratura di SINISTRA e liberista. - NonunadimenoF : RT @NonunadimenoF: #notav ancora una volta una donna 'inserita nel tessuto sociale' e che continua a prendere parte alle proteste, che non… - palermomaniait : Mafia: Gaetano Riina resta in carcere, niente domiciliari - - LatinaBiz : Tribunale di Latina Nella mattinata del 14 settembre è stato interrogato Ferdinando Di Silvio detto ‘Prosciutto’,… -