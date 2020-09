Ue: Zingaretti, 'tenere lontani gattopardi che vogliono mettere mani su soldi recovery' (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Arriveranno centinaia di miliardi, teniamo lontani i gattopardi che vogliono metterci su le mani. Il nostro compito è vigilare, costruire un'Italia nuova e non restaurare l'Italia che c'era prima". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, chiudendo la Festa dell'Unità a Modena. Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Arriveranno centinaia di miliardi, teniamochemetterci su le. Il nostro compito è vigilare, costruire un'Italia nuova e non restaurare l'Italia che c'era prima". Così il segretario del Pd Nicola, chiudendo la Festa dell'Unità a Modena.

davidealgebris : Ieri Caporetto per Italia. Zingaretti dopo 3 voti no in Parlamento del PD Sul Referendum pur di tenere la sedia sv… - TV7Benevento : Ue: Zingaretti, 'tenere lontani gattopardi che vogliono mettere mani su soldi recovery'... - _KotomineKirei : @lagiustifica @HuffPostItalia @poliziadistato @_Carabinieri_ è una vera malattia letale, altro che le boiate che vi… - maurizioft : ecco perché il SI di Bonaccini: vuole proporsi come il segretario davvero unitario, quello capace di tenere insieme… - divorex82 : RT @MarceVann: @JUREGRANDE Anche perchè quando 'doni' il tuo voto ad un altro, lui se lo prende e ci fa quel che vuole, senza tenere conto… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti tenere Ue: Zingaretti, 'tenere lontani gattopardi che vogliono mettere mani su soldi recovery' OlbiaNotizie Fidanzata con un trans, il fratello la uccide. L'appello dei politici: "Ora approviamo rapidi la legge contro l'omofobia"

Da Zingaretti a Gentiloni, da Luxuria a Giorgia Meloni, dall'Arcigay a esponenti 5Stelle, la reazione - trasversale - della politica all'omicidio di Acerra è immediata. Il movente di un delitto "assur ...

Pd, Zingaretti, noi l'unica garanzia contro l'avanzata delle destre

"Guai a lasciare il terreno agli altri. Nessuno si illuda: i Democratici il terreno non lo lasceranno mai dentro questa democrazia. In quest'Italia di parolai, voltagabbana, twittaroli, c'è un solo pa ...

Da Zingaretti a Gentiloni, da Luxuria a Giorgia Meloni, dall'Arcigay a esponenti 5Stelle, la reazione - trasversale - della politica all'omicidio di Acerra è immediata. Il movente di un delitto "assur ..."Guai a lasciare il terreno agli altri. Nessuno si illuda: i Democratici il terreno non lo lasceranno mai dentro questa democrazia. In quest'Italia di parolai, voltagabbana, twittaroli, c'è un solo pa ...