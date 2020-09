Ligue 1 2020 2021 | esordio di Florenzi | ma il Psg cade in casa contro il Marsiglia

(Di domenica 13 settembre 2020) Il Paris Saint-Germain accoglie Alessandro, ma lo fa con una sconfitta. Il terzino della Nazionale (sostituito al minuto 84) ha esordito dal primo minuto: un debutto che di certo non si può dire positivo visto il risultato. Il Psg è infatti stato sconfitto dalnella terza giornata del campionato di. Decide la contesa andata in scena al Parco dei Principi il gol di Florian Thauvin su assist di Payet. Seconda sconfitta di fila per il Psg che rimane a quota zero punti dopo il ko con il Lens all’. Nel finale 5 espulsi, tra cui Neymar.

Il brasiliano Neymar furioso sul finire del primo tempo di Psg-Marsiglia: ha accusato gli avversari di avergli rivolto un insulto razzista