Coronavirus, in Campania contagi ancora in calo ma aumentano i ricoveri ordinari (Di domenica 13 settembre 2020) Scendono ancora, per il quinto giorno consecutivo, i positivi al Coronavirus in Campania: 103 su 5.427 tamponi di cui 19 di rientro dalle ferie o connessi a precedenti positivi. Nessun decesso... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 settembre 2020) Scendono, per il quinto giorno consecutivo, i positivi alin: 103 su 5.427 tamponi di cui 19 di rientro dalle ferie o connessi a precedenti positivi. Nessun decesso...

