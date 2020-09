Tumore del colon, un test dice chi può fare la chemioterapia (Di sabato 12 settembre 2020) Le terapie non hanno effetti uguali su tutti i pazienti; individuare coloro che rispondono meglio alla chemioterapia adiuvante e, quindi, hanno maggiori possibilita’ di sopravvivenza, e’ l’ultima frontiera di uno studio internazionale di cui l’Istituto per i tumori Pascale di Napoli e’ principale protagonista. Pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Oncology, lo studio multicentrico, partito da Napoli nove anni fa, ha un impatto importante sui pazienti affetti da carcinoma del colon in stadio avanzatissimo. Dimostra, infatti, spiegano all’Istituto, “che la risposta immunitaria documentata sul tessuto e’ in grado di definire una coorte di pazienti che hanno una prognosi migliore e un’ottima risposta alla chemioterapia adiuvante”. Gerardo Botti e’ coautore dello studio ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 settembre 2020) Le terapie non hanno effetti uguali su tutti i pazienti; individuare coloro che rispondono meglio allaadiuvante e, quindi, hanno maggiori possibilita’ di sopravvivenza, e’ l’ultima frontiera di uno studio internazionale di cui l’Istituto per i tumori Pascale di Napoli e’ principale protagonista. Pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Oncology, lo studio multicentrico, partito da Napoli nove anni fa, ha un impatto importante sui pazienti affetti da carcinoma delin stadio avanzatissimo. Dimostra, infatti, spiegano all’Istituto, “che la risposta immunitaria documentata sul tessuto e’ in grado di definire una coorte di pazienti che hanno una prognosi migliore e un’ottima risposta allaadiuvante”. Gerardo Botti e’ coautore dello studio ...

ildenaro_it : #Tumore del #colon, un #test dice chi può fare la #chemioterapia - JoyceCorb : Complimenti @Aldito11 uomo vero, duro ma leale come quando giocava. Mi unisce a lei l’età dei 2 figli, la morte del… - 808Diogene : siamo un paese di vigliacchi corrotti.governati da ladri venditori di tecnologia indicatori del prodotto italia ved… - albealias : RT @fra_stg: @realfedem Un’amica di 45 anni è morta per un tumore al cervello. Il suo compagno non ha potuto accompagnarla durante i moment… - yuckadrien : aggiornamento del dubbio sul tumore di mia mamma: le chiederò oggi la verità perché tra un po’ finisco per dare le… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore del Tumore del colon, al Pascale un test ti dice chi può fare la chemioterapia Il Riformista LA SANITÀ

Pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Oncology, lo studio multicentrico, partito da Napoli nove anni fa, ha un impatto importante sui pazienti affetti da carcinoma del colon in stadio avanzatis ...

Soppressione Registro dei Tumori, De Luca (M5S): "Scelta devastante"

"La Lega ha risolto il problema ambientale in Umbria cancellando il Registro Tumori. Nel novembre 2019 la Regione Umbria ha lasciato scadere l'ultima convenzione con l'Università di Perugia e lasciato ...

Pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Oncology, lo studio multicentrico, partito da Napoli nove anni fa, ha un impatto importante sui pazienti affetti da carcinoma del colon in stadio avanzatis ..."La Lega ha risolto il problema ambientale in Umbria cancellando il Registro Tumori. Nel novembre 2019 la Regione Umbria ha lasciato scadere l'ultima convenzione con l'Università di Perugia e lasciato ...