Sandro Piccinini opinionista di “Sky Calcio Club”

Sandro Piccinini approda a Sky Sport, ed entra come opinionista di "Sky Calcio Club", trasmissione della domenica notte condotta da Fabio Caressa. Nessuna telecronaca per Piccinini, che già nel 2019 era stato ospite del "Club". Lo speciale di Champions League passa da Ilaria D'Amico ad Anna Billò, affiancata da Mario Giunta, a sua volta subentrato a Leo Di Bello che si occuperà dell'Europa League,lasciata libera dalla Billò. C'è la conferma anche per Marco Cattaneo a "Sky Calcio Live" e Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio a "Sky Calcio Show", la domenica e a "Calciomercato L'Originale".

