Prete pedofilo | scoperto in auto con un 16enne | è recidivo | FOTO (Di giovedì 10 settembre 2020) La polizia arresta di nuovo un Prete pedofilo, colto in flagranza di reato mentre cerca di abusare di un ragazzino nella sua auto. Colto in flagrante un ex Prete pedofilo, arrestato dalla polizia a Zungrì, in provincia di Vibo Valentia. Le autorità hanno reso noto che si tratta di Don Felice La Rosa, 44 anni, …

pask78s : @fanpage @Virus1979C Un prete pedofilo?naaa non ci credo! - D8e3b8 : Vibo Valenzia Prete pedofilo amico di @Pontifex_it abusava di minori arrestato - nicobatta1977 : @fanpage Un prete pedofilo? Strano. ?? - patriziagatto3 : @Rosario04719767 @Priscil79855548 Arrestate questo prete assassinooo incita alla violenza MARIUOL PEDOFILO ????????????so… - adrianobusolin : RT @patriziagatto3: @adrianobusolin Massima condivisioneeeeeeee fate vedere la faccia di questo prete assassino e pedofilo mariuolo che vuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Prete pedofilo “La confessione” di Dalila, vittima di un prete pedofilo e dell’odio che prova per lui Il Fatto Quotidiano Atti sessuali con minori, arrestato ex parroco in Calabria

È stato arrestato Don Felice La Rosa, il 44enne ex parroco di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, che un anno fa venne sorpreso in auto con un ragazzo bulgaro di 16 anni in atteggiamenti intimi. GU ...

Don Fortunato Di Noto, la denuncia del prete "cacciatore di maniaci": "Donne pedofile, una notevole crescita"

Don Fortunato Di Noto, classe 1963, ha festeggiato lo scorso 3 settembre il 29mo anno di sacerdozio, vissuto combattendo contro la pedofilia. Presidente dell'associazione Meter Onlus, che ha fondato n ...

