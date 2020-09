Marani (Sky): “Scelta sconsiderata di De Laurentiis” (Di giovedì 10 settembre 2020) Matteo Marani negli studi di SkySport ha commentato la notizia della positività al coronavirus del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è cosa potrebbe comportare considerando la sua presenza ieri in assemblea di Lega con gli altri presidenti Molti presidenti sono al momento in isolamento in attesa dei tamponi ”Ci troviamo di fronte a un errore commesso dal presidente del Napoli che non ha avuto l’accortezza di attendere in attesa del tampone e con dei sintomi invece di recarsi in Lega. È stata una pesante leggerezza, questa scelta è stata sconsiderata, considerando che una serie di persone a lui vicine era risultata positiva. È un errore che ci deve istruire sulla pericolosità di questo virus. Il Torino ha annullato le due amichevoli. Sappiamo che molte squadre hanno fatto ritirI ... Leggi su ilnapolista

"Ridare il calcio alla gente". I vertici del calcio italiano, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il ct della Nazionale Roberto Mancini, ieri a Pescara a Piazza Salotto per chiudere la settima ...

Non è finita perché da qui al 5 ottobre l'Inter può fare anche qualcos'altro". Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato le possibili mosse di mercato dell'Inter. Kolarov mi ricor ...

