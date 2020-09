Mara Venier, l’inaspettata confessione sul matrimonio stupisce i fan (Di giovedì 10 settembre 2020) Mara Venier ha rivelato un dettaglio inedito sul suo matrimonio. Come tutte le storie anche la sua con Nicola Carraro non è sempre stata rose e fiori. Mara Venier (fonte foto: Instagram, @Mara.Venier fanpage)Nel 2006 la conduttrice di Domenica In ha sposato il fidanzato Nicola Carraro. I due erano già sei anni che stavano insieme e dopo tutto questo periodo hanno deciso di convolare a nozze. Ma come ha raccontato Mara, la loro storia è partita di nascosto. Nel senso che la coppia i primi tempi era clandestina. Infatti Mara, mentre si frequentava con Carraro, in realtà, era già fidanzata con un uomo che definisce “alquanto noiso”. A farle lasciare il fidanzato ufficiale per ... Leggi su chenews

