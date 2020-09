Decreto Semplificazioni - Via libera al noleggio per Taxi e Ncc (Di giovedì 10 settembre 2020) Tra le pieghe del Decreto Semplificazioni anche una norma attesa lungamente dal settore, ovvero quella di consentire ai tassisti e ai noleggiatori con conducente di poter prendere a noleggio a lungo termine il proprio veicolo, eventualità prima assolutamente negata. Norma per cui Aniasa si è battuta per oltre un decennio per evitare agli operatori di evitare limmobilizzazione di ingenti capitali per la propria attività e accedere a tutti i servizi inclusi nel noleggio, disponendo di vetture più sicure, correttamente manutenute e con emissioni ridotte. Una vera svolta che accelererà il rinnovo del parco vetture circolanti di tassisti e Ncc, con ricadute positive quindi per la clientela e lintera mobilità cittadina, ora più sicura e sostenibile sottolinea il presidente ... Leggi su quattroruote

La commissione deciderà il 20 o il 21 settembre sulla sua approvazione come emendamento al Decreto Agosto, anche se dai politici arriva un impegno: “Se non passa settimana prossima presenteremo la mod ...

Decreto Semplificazione, modificate alcune procedure dell’Ispettorato

La legge di conversione del Decreto Semplificazione, approvato definitivamente in data 10 settembre 2020, con l’art. 12 bis ha modificato alcune procedure di competenza dell’Ispettorato Nazionale del ...

