CorSport: De Laurentiis suggerisce alla Lega di chiedere i danni al Governo per gli stadi senza pubblico (Di giovedì 10 settembre 2020) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, in Assemblea di Lega, ieri, si è discusso della possibile riapertura degli stadi al pubblico. Nessuna presa di posizione dura, scrive il quotidiano sportivo, anche se Dal Pino ha posto il problema che senza tifosi il sistema calcio rischia di collassare. Ma, nel corso della riunione, sembra che il presidente del Napoli, De Laurentiis, abbia suggerito l’idea di far causa al Governo. “In verità, pare che ieri in Assemblea, De Laurentiis abbia ipotizzato di chiedere i danni al Governo, senza però raccogliere altre adesioni”. Ora i club sperano che il via libera alla presenza dei tifosi ... Leggi su ilnapolista

napolista : CorSport: De Laurentiis suggerisce alla Lega di chiedere i danni al Governo per gli stadi senza pubblico Un’idea ch… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Corsport: #City-#Koulibaly, entro domani #DeLaurentiis aspetta una risposta definitiva da #Ramadani Il presidente non inten… - zazoomblog : Corsport: City-Koulibaly entro domani De Laurentiis aspetta una risposta definitiva da Ramadani - #Corsport: #City… - napolista : Corsport: #City-#Koulibaly, entro domani #DeLaurentiis aspetta una risposta definitiva da #Ramadani Il presidente… - news24_napoli : CorSport su De Laurentiis: c’è un mondo nel quale fatica a… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Laurentiis De Laurentiis cita Osimhen e va all’attacco sui social Corriere dello Sport Corsport - Juve, avanti Morata

Su Corsport: “Juve, avanti Morata", si legge. È corsa a tre nella caccia al centravanti secondo il quotidiano: la Roma attende le mosse di Dzeko, Alvaro chiede a Simeone di partire ma l'Atlético fa mu ...

Calciomercato Napoli: il PSG vuole Ruiz e Koulibaly, Leonardo telefona a De Laurentiis

Secondo il Corriere dello Sport Leonardo avrebbe chiamato Aurelio De Laurentiis per conoscere la situazione legata a Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Il dirigente del Paris Saint Germain avrebbe messo ...

Su Corsport: “Juve, avanti Morata", si legge. È corsa a tre nella caccia al centravanti secondo il quotidiano: la Roma attende le mosse di Dzeko, Alvaro chiede a Simeone di partire ma l'Atlético fa mu ...Secondo il Corriere dello Sport Leonardo avrebbe chiamato Aurelio De Laurentiis per conoscere la situazione legata a Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Il dirigente del Paris Saint Germain avrebbe messo ...