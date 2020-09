“Noi rispettiamo il FPF, Messi poteva andare solo dove non lo rispettano”: la frecciata di Mourinho (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Qui al Tottenham rispettiamo il Fair play finanziario e Messi sarebbe potuto andare solo in una squadra che non lo rispetta”. Una frase. Una sola. Ma eloquente. E’ il tecnico del Tottenham José Mourinho a pronunciarla a Football JOE. Il portoghese, parlando della questione Messi, lancia frecciate a quei club che non rispettano il Fair Play Finanziario. Il riferimento è probabilmente al Manchester City, con cui la Pulce è stata in contatto e graziato dall’ultima sentenza sulla partecipazione in Champions League.L'articolo “Noi rispettiamo il FPF, Messi poteva andare solo dove non lo rispettano”: la frecciata ... Leggi su calcioweb.eu

