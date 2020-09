Il Milan ci riprova per Vecino: l'uruguaiano è in saldo (Di mercoledì 9 settembre 2020) MilanO - Lo stallo nella trattativa in atto con il Chelsea per Tiémoué Bakayoko ha portato il Milan ha ragionare su altri centrocampisti. Boubakary Soumaré e Florentino Luis sono due alternative ... Leggi su corrieredellosport

Calciomercato Milan, Maldini ci riprova: altro sgambetto all'Inter
Kumbulla, la Lazio ci riprova. Verona, il sogno è Borja Valero

Ultime Notizie dalla rete : Milan riprova Il Milan ci riprova per Vecino: l'uruguaiano è in saldo Corriere dello Sport Calciomercato, nuovo tentativo Barcellona per Lautaro: ma l'Inter lavora al rinnovo

Da Kolarov a Lautaro Martinez, passando per Arturo Vidal: settimana importante quella appena iniziata per il mercato nerazzurro. Dopo la firma di Handanovic sul prolungamento contrattuale fino al 2022 ...

Sébastien Frey in ESCLUSIVA: “Ibra? Se vuole fa ancora la differenza. E sullo scudetto…”

Sébastien Frey intervenuto ai microfoni di FootballNews24.it ha risposto ad alcune domande sul mercato sia del Milan che della Fiorentina, oltre che sulla possibile lotta scudetto e sul caso Messi Int ...

