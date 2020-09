Sta per uscire “Un momento” di Danilo Sapienza (Di martedì 8 settembre 2020) “Un momento” è il titolo del nuovo brano del cantautore catanese Danilo Sapienza: uscirà il 10 settembre in radio e in digitale e sarà accompagnato dal videoclip “Un momento” è il titolo del nuovo brano di Danilo Sapienza: uscirà il 10 settembre in radio e in digitale e sarà accompagnato, a distanza di pochi giorni, dal videoclip.… L'articolo Sta per uscire “Un momento” di Danilo Sapienza Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

matteosalvinimi : #Salvini:In regione Toscana il signor Giani, candidato PD, nel 1989 proponeva 'Un nuovo aeroporto per Firenze'. Dop… - virginiaraggi : Nel quartiere di San Giovanni sta prendendo forma il nostro piano per rendere più vivibile l’area compresa tra vial… - Giorgiolaporta : A cosa servono i testimonial della campagna del NO, quando a fare quella del Si ci sta #DiMaio che non sa neanche l… - YesIKnowMyWay65 : @lucianocapone Lopalco si sta rivelando per quello che è: un bluff interessato solo alla poltrona che, il buon Emil… - angelo_arcadu : RT @SamueleCosta14: @borghi_claudio UN sta per numero uno dipendente che lavora di seghe e martello per fare i 45 mila banchi perfettamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta per Bellezze Interiori sta per tornare: due giorni alla scoperta dei giardini segreti di Como e Brunate Prima Como Custonaci, abbandona il cane e parte per la Germania: denunciata palermitana

Una donna palermitana, in vacanza con la famiglia nella frazione di Cornino, prima di tornare in Germania, dove è residente, ha abbandonato, legandolo a un palo all’interno di una proprietà privata, i ...

Foggia, matrimonio con Covid: Asl “100 in isolamento”

(ANSA) – BARI, 07 SET – È risultato positivo al Covid 19 dopo aver partecipato ad un matrimonio che si è tenuto al scorsa settimana a Foggia e per questo motivo un centinaio di invitati è stato posto ...

Una donna palermitana, in vacanza con la famiglia nella frazione di Cornino, prima di tornare in Germania, dove è residente, ha abbandonato, legandolo a un palo all’interno di una proprietà privata, i ...(ANSA) – BARI, 07 SET – È risultato positivo al Covid 19 dopo aver partecipato ad un matrimonio che si è tenuto al scorsa settimana a Foggia e per questo motivo un centinaio di invitati è stato posto ...