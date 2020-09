Scossa di terremoto in provincia di Arezzo (Di martedì 8 settembre 2020) terremoto oggi, 8 settembre 2020, a San Giovanni Valdarno, vicino Arezzo Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.4. è stata registrata oggi, martedì 8 settembre 2020, a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. La Scossa è stata registrata alle 22,12 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologiacon coordinate geografiche (lat, lon) 43.58, 11.55 ad una profondità di 8 km. Il terremoto era stato anticipato da una lieve Scossa, con epicentro sempre a San Giovanni Valdarno, avvenuta alle ore 22,00 e la cui magnitudo era stata di 1.5. Leggi su tpi

