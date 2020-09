“L’obiettivo è esserci sempre: ma andate a cagare, voi e le vostre bugie” Saviano attacca il Pd (Di martedì 8 settembre 2020) Come spiegavamo appena ieri, all’interno del Pd – tanto per cambiare – tira un’aria pesantissima e, oltretutto, l’imminenza della prova Regionale sta seriamente mettendo alla prova gli umori discordanti che animano il Nazareno. In tutto questo Zingaretti tenta di ‘barcamenarsi’ ben sapendo che la base sulla quale poggia i piedi non è poi così stabile come pensava. Ieri poi, nell’ambito della Direzione, il segretario ha tentato di ‘imporre’ una linea invitando tutti a votare per il Sì, per poi aggiungere che seppure dovessero affermarsi i No il governo non rischia di cadere. Un discorso politicamente ‘scorretto’, almeno nei confronti dei suoi sostenitori, alla maggior parte dei quali ancora brucia (e non poco) l’alleanza con il M5s. Saviano: “Zingaretti ha deciso, ... Leggi su italiasera

