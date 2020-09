Guida Tv Mercoledì 9 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Guida Tv Mercoledì 9 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv mercoledì 9 settembre Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Il diritto di Contare1961: Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere e Mary Jackson, informatica, vengono assunte alla NASA, dove si lavora per inviare l’uomo nello spazio. Ma le tre donne sono nere e siamo in Virginia dove vige ancora la discriminazione razziale: uffici, toilette, mense, bus sono rigorosamente separati. Per loro non sarà facile affermare la loro professionalità, dovranno affrontare con coraggio ingiustizie e disuguaglianze. ore 23:55 Porta a Porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 The Good Doctor 3×17-18 1a Tv ore 23:00 Confronti Referendumore 23:30 Il Commissario ... Leggi su dituttounpop

