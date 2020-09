ATP Kitzbuhel 2020: Seppi eliminato da Djere ad un passo dal main draw (Di martedì 8 settembre 2020) Andreas Seppi termina la propria avventura all’ATP di Kitzbuhel 2020. Il tennista altoatesino è stato eliminato alle finali di qualificazione dal serbo Laslo Djere per 2-0 (6-3 6-4). L’italiano è partito bene sulla terra battuta austriaca, andando a vincere il primo game e mantenendo una situazione di equilibrio fino al 3-3. Il serbo si è poi aggiudicato i tre game successivi ai vantaggi, portandosi a casa il primo set 6-3. Seppi ha poi reagito nella seconda frazione di gioco, vincendo i primi tre game, salvo poi subire il recupero dell’avversario (3-3). Equilibrio che resiste per un paio di game (4-4), poi è ancora una volta il serbo ad avere il finale migliore e a chiudere il set 6-4. Djere accede dunque al tabellone ... Leggi su sportface

sportface2016 : #tennis #ATPKitzbuhel: Andreas #Seppi eliminato nelle qualificazioni dal serbo #Djere - livetennisit : ATP Kitzbuhel: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Andreas Seppi nel turno decisivo delle qualifi… - flamminiog : RT @federtennis: ?? #ATP Kitzbuhel: @AndreasSeppi avanti nelle quali! L'italiano sconfigge in rimonta 1-6 6-2 6-4 l'australiano Purcell e… - Tizianodago : RT @federtennis: ?? #ATP Kitzbuhel: @AndreasSeppi avanti nelle quali! L'italiano sconfigge in rimonta 1-6 6-2 6-4 l'australiano Purcell e… - federtennis : ?? #ATP Kitzbuhel: @AndreasSeppi avanti nelle quali! L'italiano sconfigge in rimonta 1-6 6-2 6-4 l'australiano Pur… -