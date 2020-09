Arrestata a 12 anni: comprava i colori (Di martedì 8 settembre 2020) Gaia Cesare Pugno duro degli agenti contro una ragazzina. Ferita e poi multata La strattonano, la buttano a terra a calci, tentano di immobilizarla mentre lei si dimena e cerca a tutti i costi di fuggire. Le stanno addosso almeno tre poliziotti e tutto intorno minacce e urla, quelle dei manifestanti che chiedono agli agenti di fermarsi e quelle dei poliziotti in tenuta antisommossa, che brandiscono le armi e gridano alla folla di stare indietro. Non si tratta della solita mano dura degli agenti di Hong Kong, che domenica hanno arrestato 298 persone dopo le proteste per il rinvio di un anno - causa Covid, dicono le autorità - delle elezioni che si sarebbero dovute tenere ieri nella ex colonia britannica per il rinnovo del Parlamento locale. Stavolta è peggio. A essere fermata brutalmente dalla polizia è stata una ragazzina di 12 ... Leggi su ilgiornale

