Scuola, WWF: giardini e cortili scolastici sono una risorsa per riprendere le lezioni in sicurezza (Di lunedì 7 settembre 2020) A una settimana dall’apertura della Scuola continua la discussione su come far riprendere in sicurezza le attività educative agli studenti italiani che si trovano ad affrontare il proprio percorso di studi nel mezzo di una emergenza sanitaria senza precedenti e quando il contagio da COVID-19 è ripreso a ritmi più alti rispetto ai primi mesi dell’estate. Proprio per garantire spazi educativi qualificati, adeguati e sicuri il WWF Italia chiede di prendere in considerazioni gli spazi esterni degli istituti scolastici italiani che potrebbero essere utilizzati come vere e proprie aule all’aperto, in grado di garantire la sicurezza degli studenti oltre che arricchire l’offerta educativa grazie a lezioni a stretto contatto con la natura. Da ... Leggi su meteoweb.eu

