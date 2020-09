Napoli, trauma contusivo alla gamba per Malcuit (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Napoli ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che Malcuit ha riportato un trauma contusivo alla gamba Malcuit, difensore del Napoli, ha rimediato un trauma contusivo alla gamba nel corso della seduta d’allenamento. Ecco il report pubblicato dalla società partenopea sul proprio sito ufficiale: «Terminato il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli si è ritrovato questa mattina al Training Center per proseguire la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Venerdì 11 settembre è in programma la terza amichevole contro il Pescara al San Paolo. Il campionato azzurro inizierà domenica 20 ... Leggi su calcionews24

