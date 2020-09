Michela Persico: svelato il nome del suo primogenito (Di lunedì 7 settembre 2020) La wag Michela Persico, compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, svela il nome del bimbo che porta in grembo nascerà a brevissimo. Michela Persico è sicuramente una delle wags italiane più note. Legata al difensore della Juventus Daniele Rugani, è ormai arrivata agli sgoccioli della sua prima gravidanza. Su Instagram ha postato un bellissimo scatto che la ritrae seduta a terra, la canottiera bianca sollevata fin sottoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

OdeonZ__ : Michela Persico svela il nome di... baby Rugani: 'Si chiamerà Tommaso' - LorenzoPuliga : RT @TUTTOJUVE_COM: Sul pancione di Michela Persico spunta il nome di Rugani jr: ecco come si chiamerà il primo figlio della coppia https://… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sul pancione di Michela Persico spunta il nome di Rugani jr: ecco come si chiamerà il primo figlio della coppia https://… - TUTTOJUVE_COM : Sul pancione di Michela Persico spunta il nome di Rugani jr: ecco come si chiamerà il primo figlio della coppia - sportli26181512 : Michela Persico svela il nome di... baby Rugani: 'Si chiamerà Tommaso': Michela Persico svela il nome di... baby Ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Persico Michela Persico e Daniele Rugani, sfida a racchettoni con pancione TGCOM ‘Tommaso’, l’amatissima coppia svela il nome del bebè: annuncio a sorpresa

‘Tommaso’, l’amatissima coppia svela il nome del bebè che sta per nascere: annuncio a sorpresa sui social, ecco di chi si tratta e tutti i dettagli. ‘Tommaso’, l’amatissima coppia svela così il nome ...

Michela Persico e Daniele Rugani annunciano il nome del bebè in arrivo: si chiamerà Tommaso

Manca poco alla nascita del primo figlio di Michela Persico e Daniele Rugani. La coppia formata dalla conduttrice televisiva e giornalista e dal calciatore sta per avere un maschietto e ha annunciato ...

‘Tommaso’, l’amatissima coppia svela il nome del bebè che sta per nascere: annuncio a sorpresa sui social, ecco di chi si tratta e tutti i dettagli. ‘Tommaso’, l’amatissima coppia svela così il nome ...Manca poco alla nascita del primo figlio di Michela Persico e Daniele Rugani. La coppia formata dalla conduttrice televisiva e giornalista e dal calciatore sta per avere un maschietto e ha annunciato ...