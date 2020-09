Cyberpunk 2077 avrà le microtransazioni nel multiplayer ma 'non saranno aggressive' (Di lunedì 7 settembre 2020) Le microtransazioni e la monetizzazione aggressiva nei giochi sono diventati un problema diffuso nel corso di questa generazione, ma mentre la maggior parte dei publisher ha fatto ricorso all'implementazione di tali strategie nelle loro uscite principali, CD Projekt RED è stato uno dei pochi sviluppatori del settore che si è rifiutato di farlo. I loro modelli post-lancio sono stati elogiati universalmente e Cyberpunk 2077 è pronto a seguire le orme di The Witcher 3.I dettagli sui DLC post-lancio e sulle espansioni di Cyberpunk 2077 saranno presto rivelati, ma oltre al suo contenuto per giocatore singolo, riceverà anche una componente multiplayer. Ma una domanda sorge spontanea: possiamo aspettarci la monetizzazione anche nella modalità ... Leggi su eurogamer

