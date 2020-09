Corso Francia, tentato stupro di una 19enne nei bagni del McDonald’s: “Se urli ti ammazzo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Corso Francia, tentato stupro di una 19enne nei bagni del McDonald’s. Il racconto della giovane vittima dell’aggressione sessuale: “Sono riuscita a scappare ma mi diceva ‘se urli ti ammazzo’”. L’aggressore è un 21enne senza fissa dimora arrestato dalla polizia nei momenti successivi: incastrato dalla testimonianza della ragazza e dalle telecamere di video sorveglianza del locale. L’ha seguita nel bagno del McDonald’s di Corso Francia a Roma Nord e qui l’ha aggredita tentando di violentarla. Vittima dell’aggressione sessuale una ragazza di 19 anni che, sentendosi perfettamente al sicuro all’interno del fast food tutto si sarebbe aspettata che ... Leggi su limemagazine.eu

