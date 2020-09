Catturato l’orso M49 (Di lunedì 7 settembre 2020) Catturato l’orso M49. L’animale era scappato dall’area faunistica di Casteller. TRENTO – L’orso M49 è stato Catturato dopo essere scappato (di nuovo) dall’area faunistica di Casteller. L’orso M49 è scappato da Casteller L’orso era venuto nuovamente alla ribalta lo scorso 27 luglio, quando le autorità hanno registrato una nuova fuga di M49, che per la seconda volta aveva lasciato la riserva di Casteller. L’orso aveva scavalcato la recinzione nottetempo ed è riuscito ad allontanarsi dall’area controllata. L’animale si era dato alla fuga appena tre mesi dopo la sua cattura ed era riuscito a depistare le persone che lo cercavano togliendosi il collare per il monitoraggio. La fuga è finita il 7 settembre (2020) nella zona del Lagorai. A dare la ... Leggi su newsmondo

MediasetTgcom24 : Trento: catturato l'orso M49, protagonista di due fughe - RaiNews : Trentino, catturato l'orso M49, protagonista di due fughe in un anno. L'animale è stato preso con una trappola a tu… - SkyTG24 : Trentino, catturato l'orso M49 nella zona di Logorai - ChicoCayetano : RT @giunbia: Catturato l'orso #M49 Ora mettetelo in gabbia con le bestie di #Colleferro e giustizia sarà fatta. - AlexTheMod : RT @giunbia: Catturato l'orso #M49 Ora mettetelo in gabbia con le bestie di #Colleferro e giustizia sarà fatta. -