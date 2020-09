Us Open 2020: programma, orari e ordine di gioco di domenica 6 settembre (Di domenica 6 settembre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 6 settembre agli Us Open 2020. Si gioca la prima metà degli incontri valevoli per gli ottavi di finale. Sull’Arthur Ashe Stadium aprono Putintseva e Martic, mentre alle 20 circa scenderanno in campo Novak Djokovic e Pablo Carreno Busta. Matteo Berrettini, invece, scenderà in campo lunedì contro Andrey Rublev. IL programma COMPLETO Arthur Ashe Stadium dalle ore 18 – Putintseva vs Martic non prima delle ore 20 – Djokovic vs Carreno Busta non prima dell’una – Shapovalov vs Goffin a seguire – Osaka vs Kontaveit Louis Armstrong Stadium dalle ore 17 – Brady vs Kerber a seguire – Davidovich Fokina vs Zverev non ... Leggi su sportface

