Scuola e Test Sierologici, i Dati Della Lombardia (Di sabato 5 settembre 2020) In Lombardia sono stati 56.953, tra docenti e personale ATA, a sottoporsi ai Test Sierologici in vista Della riapertura delle scuole. I 2.723 risultati positivi ai Test si sono sottoposti a tampone. Sono stati invece in 98.470 a non registrarsi ai Test, in rapporto ai 206.687, tra docenti e ATA, Della Regione Lombardia. “Continueremo con i Test anche nelle prossime settimane. Abbiamo posticipato al 18 settembre il termine rispetto alla scadenza del 7 prevista dal governo“. Queste le parole dell’assessore Gallera. Leggi su youreduaction

