INTEL: Le Gangs di Chicago formano un’alleanza per sparare a vista agli agenti di polizia (Di sabato 5 settembre 2020) Un avviso dell’INTELligence dell’FBI afferma che quasi tre dozzine di bande di strada di Chicago”hanno stretto un patto” per sparare a vista qualsiasi poliziotto che estrae un’arma in pubblico”. L’allarme dell’FBI, intitolato “People Nation Gang Factions per ‘sparare a vista’ qualsiasi agente di polizia che estragga un’arma” elenca le bande di strada che sono diventate famose a Chicago negli ultimi cinque decenni, dai Latin Kings e Vice Signori di El Rukns e Black P Stones. L’allerta INTEL ottenuta da ABC7 I-Team afferma: Il “rapporto informativo sulla situazione” dei funzionari dell’FBI a Chicago ... Leggi su databaseitalia

