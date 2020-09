Coronavirus, ancora una vittima in Campania: è un 52enne napoletano (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 119 i positivi da Coronavirus in Campania su 6.841 tamponi. Sono 50 i casi da rientro dalle vacanze. Diciotto arrivano dalla Sardegna, 11 da Grecia, Spagna e Malta e altri 21 connessi ai rientri per rapporti diretti con altre persone che erano già positive. In regionale sono 7.768 i contagi su 449.451 tamponi. Purtroppo cresce il numero dei morti, con un altro decesso: si tratta di un napoletano di 52 anni. I decessi dall’inizio dell’anno sono 448, mentre ieri sono stati 5 i guariti per un totale di 4.476 persone. L'articolo Coronavirus, ancora una vittima in Campania: è un 52enne napoletano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

