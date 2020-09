Brescia, Cellino: «Chiedo scusa a Lopez, lo ringrazio pubblicamente» (Di sabato 5 settembre 2020) Il presidente del Brescia ha voluto esternare la sua vicinanza all’ex allenatore del Brescia Massimo Cellino, presidente del Brescia, tramite un comunicato ha voluto esternare la sua vicinanza e il suo apprezzamento per Diego Lopez; ex allenatore del Brescia che ha lasciato al termine della stagione. «È passato quasi un mese dal termine della scorsa Stagione e ancora non mi do pace per come è andata a finire. Un insuccesso frutto di scelte sbagliate di cui mi sono già assunto la responsabilità, ma anche in cui sono stato lasciato solo. Una sola persona mi è venuta a supporto ed il suo nome è Diego López. Voglio ringraziare pubblicamente Diego per la sua amicizia, la sua ... Leggi su calcionews24

Brescia forte su Giacomo Calò, centrocampista rientrato al Genoa dal prestito alla Juve Stabia. I liguri non vorrebbero darlo in prestito, Cellino potrebbe fare un investimento. Al club rossoblù piace ...

È ufficiale: Delneri è l’allenatore

Adesso è (finalmente) ufficiale: Luigi Delneri, che ha allenato per tutta la settimana la squadra a Torbole, è il nuovo allenatore del Brescia e verrà presentato lunedì al DoubleTree by Hilton di vial ...

