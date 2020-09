Alemanno: 'Ora basta, querelo Raggi per le menzogne sui campi nomadi' (Di sabato 5 settembre 2020) 'Ho dato mandato ai miei legali di querelare Virginia Raggi per diffamazione . Il Sindaco, parlando alla trasmissione 'In Onda' su La 7, ha detto il falso quando mi ha accusato di aver aperto, insieme ... Leggi su leggo

Andrea0606061 : @5Ostia @virginiaraggi A me non frega nulla di Alemanno, Veltroni, Buzzi o Romolo e Remo. Io guardo i risultati di… - leggoit : Alemanno: «Ora basta, querelo Raggi per le menzogne sui campi nomadi» #Roma @AlemannoTW @virginiaraggi - pintarella : @The_riddim @Edo_Ideawebtv @virginiaraggi @InOndaLa7 Leggi speciali per #roma, maggiori poteri, più finanziamenti x… - GiusyPoppi : @Adnkronos Non è possibile Alemanno prima.Gasparri ora .i Romani amano farsi i del male ...che Dio li aiuti e li.illumini ... - Andrea0606061 : @giuno55 @NelloAng Ah, ho capito la musica. Sempre da Como ci viene a potificare su 'Alemanno Buzzi Carminati mafia… -

Ultime Notizie dalla rete : Alemanno Ora Roma, Alemanno querela Raggi: «Io ho chiuso, non aperto i campi nomadi» Corriere Roma Roma, Alemanno querela Raggi: «Io ho chiuso, non aperto i campi nomadi»

«Ho dato mandato ai miei legali di querelare Virginia Raggi per diffamazione. Il sindaco, parlando alla trasmissione “In Onda” su La 7, ha detto il falso quando mi ha accusato di aver aperto, insieme ...

Roma, Liberisti italiani: “La svolta per la città passa per efficienza e mercato”

ROMA – “Da tre decenni i romani anticipano gli scenari politici nazionali, fanno e disfano“. Così, sulla fanpage Facebook, Liberisti italiani a proposito dell’imminente inizio della campagna elettoral ...

«Ho dato mandato ai miei legali di querelare Virginia Raggi per diffamazione. Il sindaco, parlando alla trasmissione “In Onda” su La 7, ha detto il falso quando mi ha accusato di aver aperto, insieme ...ROMA – “Da tre decenni i romani anticipano gli scenari politici nazionali, fanno e disfano“. Così, sulla fanpage Facebook, Liberisti italiani a proposito dell’imminente inizio della campagna elettoral ...