Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 è finalmente disponibile (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo mesi di trepidante attesa, finalmente è qui: Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, il videogioco che consente di realizzare impressionanti combo sullo skateboard comodamente dal divano di casa. Ora i fan possono essere lo Skater migliore di sempre con Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, le console Xbox One di Microsoft, inclusa Xbox One X, e su PC tramite la piattaforma Epic."Sono grato per l'attenzione e la cura che Activision e Vicarious Visions hanno messo nel remaster per far rivivere la serie Tony Hawk's Pro Skater nel miglior modo possibile", ha affermato Tony Hawk. "Per anni, i fan mi hanno chiesto di riportare ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #TonyHawksProSkater 1 e 2 sbarca oggi su PC e console. - GamingTalker : Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 è disponibile da oggi - AnExorcist1 : Che voglia di prendere la carta e comprare subito la remastered di tony hawk pro skater 1 e 2 - Agonista : In occasione del lancio di Pro Skater 1+2, ho avuto la possibilità d'intervistare Tony Hawk. Quello che ci siamo de… - FrancisMayCry : Onestamente, avrei più voglia di premiare l'eccellente lavoro fatto su Tony Hawk, piuttosto che la mossa pigra di fatta sui Mario 3D. -