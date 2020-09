SPAZIO: OSSERVATA PER LA PRIMA VOLTA LA FUSIONE DI DUE BUCHI NERI (Di venerdì 4 settembre 2020) I ricercatori hanno osservato la più massiccia collisione di un buco nero mai rilevata, utilizzando gli osservatori di onde gravitazionali LIGO e VIRGO. I due mostruosi BUCHI NERI che si schiantano l'uno contro l'altro sono rispettivamente 88 volte la massa del sole e 66 volte la massa del sole, e la loro collisione emetteva un'energia così tremenda che era rilevabile attraverso le increspature nello SPAZIO-tempo chiamate onde gravitazionali.La scoperta è sorprendente non solo per le sue dimensioni epiche, ma c'è anche uno strano mistero che circonda il più grande dei BUCHI NERI. Gli astronomi trovano spesso BUCHI NERI che sono relativamente piccoli a meno di 100 volte la massa del sole, chiamati BUCHI ... Leggi su eyesbio

