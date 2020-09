Luana scomparsa in Campania: trovata morta in un pozzo, è stata accoltellata (Di venerdì 4 settembre 2020) Luana Rainone scomparsa in Campania oltre un mese fa, tragica ultim’ora. Si apprende in fatti che la ragazza originaria di Sarno e residente a San Valentino Torio (provincia di Salerno), è stata rinvenuta senza vita. Sarebbe stata uccisa. Luana Rainone scomparsa in Campania: tragica svolta nelle indagini Alla luce delle prime informazioni emerse, dunque, la pista seguita dagli inquirenti sarebbe quella dell’omicidio. Il corpo senza vita è stato rinvenuto a San Valentino Torio, in una zona di confine con il comune di Poggiomarino. Il cadavere della 31enne sarebbe stato rinvenuto all’alba di oggi, venerdì 4 settembre 2020, in un pozzo. Le testate locali confermano che nelle prime ore del mattino il ... Leggi su urbanpost

