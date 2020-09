Annuncio Messi "resto al Barcellona" (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 04 SET - "resto al Barcellona, mai avrei fatto causa al club della mia vita": in una intervista concessa a Goal Lionel Messi ha annunciato la sua decisione. Resterà in blaugrana fino ... Leggi su corrieredellosport

tancredipalmeri : Occhio: secondo @FApor_elmundo , dopo l’annuncio la richiesta di Messi sarà chiedere la permanenza di Suarez, e Sua… - GoalItalia : ?? ESCLUSIVA ?? L'annuncio di #Messi a Goal: 'Resto al Barcellona, non andrei mai in Tribunale' La sua decisione r… - Agenzia_Ansa : #Calcio Annuncio #Messi: 'Resto al Barcellona'. Il campione argentino: 'Mai avrei fatto causa al club della mia vit… - zazoomblog : Annuncio Messi resto al Barcellona - #Annuncio #Messi #resto #Barcellona - Yogaolic : RT @SkyTG24: Messi resta al Barcellona: 'Volevo andare via, ma mai avrei fatto causa al club' -