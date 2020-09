Uccide l’amica incinta e le strappa il feto dal grembo (Di venerdì 4 settembre 2020) La tragedia è avvenuta a Canelinha, in Brasile. La bambina strappata dal ventre della madre di soli 24 anni è stata portata in ospedale e sta bene. L’amica era ossessionata dall’idea di avere un figlio Orrore nella piccola cittadina di Canelinha, nello stato di Santa Catarina in Brasile, dove una 24 enne, incinta di otto … L'articolo Uccide l’amica incinta e le strappa il feto dal grembo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

