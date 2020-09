Realizzare pannelli per l’edilizia con prodotti di scarto (Di giovedì 3 settembre 2020) ENEA e Fluorsid SpA sono al lavoro per Realizzare pannelli per l’edilizia innovativi con prodotti di scarto dell’industria chimica. È questo l’obiettivo del progetto INNCED (INNovazione nell’utilizzo di by product... L'articolo Realizzare pannelli per l’edilizia con prodotti di scarto Casa.it. Leggi su blog.casa

Ultime Notizie dalla rete : Realizzare pannelli Realizzare pannelli per l'edilizia con prodotti di scarto - Casa.it Blog Casa.it Ariccia – Alla Locanda Martorelli arrivano i pannelli informativi in inglese. Inaugurazione nel weekend

La Locanda Martorelli-Museo del Grand Tour grazie alla Simtur e all’Archeoclub Aricino Nemorense è entrata il mese scorso nella piattaforma SharryLand a portatahttps://www.sharry.land/it/sharry/la-loc ...

Bonus facciate anche per i balconi, nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Il bonus facciate prevede un maxi sconto fiscale del 90% dei costi sostenuti nel 2020 per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza un limite massimo di spesa. Come ha chiarito l’Agen ...

La Locanda Martorelli-Museo del Grand Tour grazie alla Simtur e all’Archeoclub Aricino Nemorense è entrata il mese scorso nella piattaforma SharryLand a portatahttps://www.sharry.land/it/sharry/la-loc ...Il bonus facciate prevede un maxi sconto fiscale del 90% dei costi sostenuti nel 2020 per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza un limite massimo di spesa. Come ha chiarito l’Agen ...